المشري ينتقد قرار مجلس النواب بحجة الثقة عن “فتحي باشاغا”

الوطن – متابعات

وصف رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” قرار ايقاف مجلس النواب لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالعبث السياسي.

المشري وفي تدوبنة له على تويتر أضاف أن مجلس النواب يستمر في عبثه السياسي، بعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة منتهية الولاية دون التشاور مع مجلس الدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة الأمر الذي جعل حكومة الدبيبة تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب.

ودعا المشري مجلس النواب إلى الالتفات لمصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع مجلس الدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية والكف عن الإسهال في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية.