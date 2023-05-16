مجلس النواب يسحب قرار إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس صوت بالأغلبية على سحب قرار هيئة الرئاسة رقم 08 لسنة 2023.م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وكأنه لم يكن.

وأضاف بليحق عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المجلس صوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية.

وأشار بليحق إلى أن المجلس عقد اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي جلسة لمناقشة أداء الحكومة وما قدمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب.

وبين بليحق أن الجلسة المغلقة عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير لمناقشة جدول أعماله وما يُستجد من أعمال.