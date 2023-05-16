بوزريبة يبحث الخطة الأمنية لإعادة تشغيل مطار تمنهنت وتسيير الرحلات الداخلية في أقرب وقت

ليبيا – اجتمعَ وَزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبوزريبة، الأحد،مع وَزير البيئة محمد عبدالحفيظ وَمُرافقه محمد منصُور، وَمُدير مطار تمنهنت الدولي إبراهيم نصر عبدالله، وَمُدير الشؤون الإدارية بِالمطار.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية العديد مِن البنُود التي يُمكن أنّ تتعاون الوَزارتان فِيهمَ، وَالقضايا التي ترتبط بِالبيئة وَالصحة العَامة وَكيف يمكن أنّ تُشارك وَتُساهم وَزارة الداخلية فِي تَنفيذ القوانين البيئة وَفرض العقوبات على المُخالفين لهَا، وَمُكافحة الجريمة البيئة وَالتحقيق فِيهَا.

كمَا تمَّ مُناقشة الخطة الأمنية لإعادة تشغيل المطار المدني وَتسير الرحلات الداخلية فِي أقرب وقتٍ مُمكن، وَتفعيل مكاتب الأجهزة الأمنية وَتَوفير عناصر الشرطة اللازمة لِتأمين المطار، بِالإضافة إلى مُناقشة الآلية التي يجب أنّ تعمل بِهَا وَزارة الداخلية فِي توفير الأمن وَالحماية وَمُكافحة الجريمة وَالإرهاب بِالمطار.