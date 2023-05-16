المنفي يبحث الوضع الأمني في المنطقة الغربية

الوطن| رصد

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال اجتماع أمني موسع لمجلس الدفاع وبسط الأمن، بحضور رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، بضرورة متابعة الوضع الأمني في المنطقة الغربية عامة والساحل الغربي ومدينة الزاوية بشكل خاص، والتأكيد على آليات التنسيق بين مختلف الأجهزة ذات العلاقة، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم المنفي ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة، حسين العايب، ووزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، لطفي الحراري.