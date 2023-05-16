المشري: ندعو البرلمان الليبي إلى الاتفاق على خارطة طريق تؤدي إلى الانتخابات

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مجلس النواب الليبي إلى الاتفاق على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة.

وقال خالد المشري، في بيان له، إن “مجلس النواب يستمر في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب”.

واستطرد: “وبعد قيامهم أيضاً بتكليف السيد فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، هاهو الآن يصدر قرارا بإيقافه بطريقة أقل ما قد يقال عنها أنها مريبة”.

وجاء في البيان: “ندعو مجلس النواب إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية”.