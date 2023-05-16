| مجلس النواب يوقف باشاغا، والأخير يكلف القطراني، والمشري يعترض

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2023/05/16 على الساعة 16:30

: أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس صوت، اليوم، بالأغلبية، على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من طرفه فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف أسامة حماد بدلا عنه.

وكان باشاغا قد استبق تصويت المجلس وكلف نائبه علي القطراني بمهام رئاسة الحكومة مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة.

من جهته اعترض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على قرار مجلس النواب ووصفه بـ”الخطوة المريبة”. وقال المشري أن مجلس النواب “يستمر في عبثه السياسي، وندعوه إلى الاتفاق على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات وحكومة مصغرة، والكف عن الإسهاب في إصدار تشريعات لا تتطلبها المرحلة الحالية”، على حد قوله.