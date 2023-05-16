مشيرب: من خان الثورة والثوار ورفض سماع النصيحة فلن نقبل به مرة أخرى

ليبيا – قال خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب، إن من خان الثورة والثوار ورفض سماع النصيحة وهرول خلف “المجرمين وأحاط نفسه بالمنافقين والمتزلفين والطبالين”،فلن نقبل به مرة أخرى ولو رأيناه متعلقا بأستار الكعبة.

مشيرب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” أما أصحاب الأحاسيس البودرية المرهفة فسنراهم يدافعون عنهم ويلتمسون لهم الأعذار مثل عشرات المرات الماضية وهذا هو الذي أغرق السفينة”.