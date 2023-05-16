وليد العرفي: عملية تزوير الأوراق الثبوتية تتم بأياد ليبية لفائدة أجانب

علق الناطق الرسمي باسم جهاز البحث الجنائي في بنغازي وليد العرفي، على قرار النائب العام الصديق الصور، بتشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا، لفحص مضمون منظومة السجل المدني، وتنقية الأرقام الوطنية من الهويات المزورة.

وقال العرفي، في تصريح صحفي، إن “جميع الأجهزة الأمنية والقضائية تجندت للقضاء على هذه الظاهرة”.

وأضاف أن “غالبية ضبطيات تزوير الأوراق الثبوتية الليبية تتم عبر الجنوب الليبي لفائدة وافدين أفارقة”.

وتابع أن “عملية تزوير الأوراق الثبوتية تتم بأياد ليبية لفائدة أجانب”.

وأردف أنه “تم التوصل إلى هذه الضبطيات بالتعاون بين مختلف أقسام وزارة الداخلية من بحث جنائي، واستخبارات، وجهاز مباحث الأحوال المدنية وغيرها من الأقسام”.

وختم العرفي أن “هذا الاختراق لمنظومة الرقم الوطني يهدد الأمن القومي، ويضرب التركيبة الديموغرافية للدولة، باعتبار أن ليبيا تتكون من قبائل معروفة، حيث يضرب التزوير النسيج الاجتماعي للبلاد”.