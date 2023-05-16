مجلس النواب يحيل باشاغا للتحقيق الإداري ويكلف حماد بتسيير الحكومة

قرر مجلس النواب اليوم في جلسته الرسمية المنعقدة في بنغازي إحالة رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان “فتحي باشاغا” إلى التحقيق الإداري وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير أعمال الحكومة

وصوت مجلس النواب على هذا القرار بالأغلبية وبحضور 70 نائباً وفقا لمصادر نيابية

وكان عبدالله بليحق الناطق باسم مجلس النواب قد ذكر في صفحته الرسمية على فيسبوك أن جلسة اليوم مغلقة وتم تخصيص أحد بنود أعمالها لمناقشة أداء حكومة باشاغا منذ منحها الثقة إلى اليوم.

وأوضح بليحق في منشور آخر أن “مجلس النواب صوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية”.