باتيلي: ليبيا معرضة للتفتت والانقسام وإجراء الانتخابات مرهون بتوافق الجميع

الوطن| رصد

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، أن إجراء الانتخابات مرهون بتوافق جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه لا يرى أي سبب يمنع إجراء الانتخابات المقبلة.

وشدد في تصريحات على ضرورة إشراك جميع الأطراف بمن فيهم قادة الأمن بالانتخابات الليبية، رافضا أي استثناءات.

كما أكد أن ليبيا مُعرضة للتفتت والانقسام إذا استمرت حالة الاختلاف السياسي، معتبراً أن التوصل لحلول سياسية وسطية شرط أساسي لإجراء الانتخابات المقبلة.

ودعا إلى توحيد الجيش والبنك المركزي كخطوات مهمة لإنهاء الانقسام السياسي.