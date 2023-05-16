محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع السفيرة البريطانية عدداً من الملفات الاقتصادية

أستقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة سايمون فيلد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن الكبير، عقد مع السفيرة البريطانية اجتماع تناول العديد من المسائل أهمها التشاور مع صندوق النقد الدولي واستمرار التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية وتعزيز برنامج الإفصاح والشفافية وجهود المصرف المركزي في الرفع من قُدرات المصارف التجارية.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تشجيع دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد وأهمية عودة الشركات البريطانية والمساهمة في إعادة الإعمار.

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