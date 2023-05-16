هذا ما قالته المنقوش بشأن لقائها بوزير خارجية الكويت

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن لقائها نظيرها الكويتي الشيخ سالم الجابر الصباح مثمرا يعكس قوة علاقات البلدين وانحياز دولة الكويت لصالح الليبيين واستقرار بلادهم، ودعم الانتخابات الوطنية بها.

وقالت المنقوش في تغريدة لها بموقع “تويتر” “التقيت بالعاصمة الكويتية أخي معالي وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر الصباح. كان اجتماعاً مثمراً ويعكس قوة علاقات بلدينا، وانحياز دولة الكويت الشقيقة، لصالح الليبيين واستقرار بلادهم، ودعم الانتخابات الوطنية بها والسلام، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا العربية الراهنة”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن الوزيرة بحثت مع نظيرها الكويتي التطورات على الساحة العربية والدولية وأهمية التنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز فرص الاستقرار والسلام خاصة فى هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الكويتي على عمق العلاقات التى تربط بين البلدين مجدداً دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة التي تعزز من الاستقرار في ليبيا بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار.

وأشادت الوزيرة بدور دولة الكويت الداعمة لليبيا وشعبها وذلك من خلال مواقفها في مختلف المحافل العربية والدولية.