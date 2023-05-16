رئيس مجلس النواب يطلع على رؤية مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية لحلحلة أزمة البلاد

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء بمكتبه في مدينة القبة رئيس مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية الدكتور أسامة محمد الصيد، رفقة وفد من دولة هولندا.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن عقيلة صالح، اطلع خلال اللقاء على سير عمل المركز، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية لدى المركز لحلحلة الأزمة الليبية.

وكان رئيس مجلس النواب التقى أمس الاثنين وفداً من مشايخ وأعيان الجغبوب، لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد، حيث أكد الوفد على دعمهم لرئيس مجلس النواب ومجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الممثل لإرادة الشعب الليبي.

كما أكد الوفد على مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووجه وفد الجغبوب الدعوة لرئيس مجلس النواب للاطلاع على احتياجات المنطقة والمواطنين.

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