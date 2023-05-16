أعضاء مجلس النواب يشاركون في أعمال القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية

شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء الدائمين في البرلمان الإفريقي يوسف الفاخري ، وسالم قنان، وصالح قلمة في أعمال القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية المنعقدة على هامش الجلسة العادية الثانية من الدورة التشريعية السادسة بمقر البرلمان الإفريقي في ميدراند بجنوب إفريقيا تحت عنوان “الانتقال العادل والسلس وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا استجابة لتطلعات التنمية الإفريقية والواقع الاقتصادي”، بحضور السفير الليبي وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بجنوب إفريقيا ومندوبين عن مفوضية الاتحاد الأفريقي و الاتحاد الأوروبي.

وتهدف القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة إلى تحديد جدول أعمال إفريقي مشترك في عملية التقييم العالمي وتحضيرا لاجتماع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمؤتمر الأطراف.

كما تهدف القمة إلى زيادة التكيف والعمل المناخي بقيادة محلية و بناء القدرات وزيادة الوعي وتبادل وجهات النظر والتنسيق بين البرلمانيين في تنفيذ السياسات المحددة، بالإضافة إلى توفير الدعم البرلماني والتدقيق في إجراءات وسياسات تغير المناخ.