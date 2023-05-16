اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني في صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني في مدينة صبراتة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار بالمنطقة الغربية تلقى معلومات من قبل أحد المواطنين تفيد بالعثور على موقع أثري خلال قيامه بمسح وجرف قطعة الأرض الخاصة به بالقرب من مستشفى صبراتة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح محضر بالخصوص وإبلاغ نيابة النظام العام الغربية ومكتب آثار صبراتة؛ وبتكليف من مدير نيابة النظام العام الغربية انتقل عضو نيابة النظام العام رفقة رئيس وحدة التحقيق وأعضاء التحري بالفرع وخبيرين من الآثار لمعاينة المكان؛ وبالكشف على الموقع تبين بأنه أثري يعود للعهد الروماني.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المسح ووضع شريط عازل وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية بحماية الموقع من العبث والسرقة.