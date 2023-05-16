الدبيبة خلال لقائه وزير خارجية هولندا يشدد على أهمية تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،الإثنين ،نائب وزير الخارجية الهولندي بول هاوتس، في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

هاوتس جدد بحسب مكتب إعلام الدبيبة، تأكيد موقف هولندا الداعم للسلام والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات شاملة، تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.

كما عبّر هاوتس عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للسفارة الهولندية بطرابلس بعد توسعته.

من جانبه، أبدى الدبيبة تقديره للعلاقات الثنائية الليبية الهولندية، مشدداً على أهمية تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وفقاً لرؤية الحكومة التي تضع خدمة المواطنين أولوية في شتى المجالات.

وأكد الدبيبة أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحفيز الشركات الهولندية للشراكة مع القطاع الخاص الليبي، وتوسيع نشاطها في السوق الليبي.

هذا وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي،ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء الطاهر الباعور، والناطق باسم الحكومة محمد حمودة، والسفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ.