ليبيا.. “دبيبة” يبحث مع السفير الألماني العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء بمكتبه في العاصمة طرابلس، سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن دبيبة، بحث مع السفير الألماني العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد السفير الألماني خلال اللقاء دعم بلاده للجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات الرئاسية وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وكان دبيبة، شارك اليوم في اجتماع أمني موسع لمجلس الدفاع وبسط الأمن، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، وبحضور رئيس الأركان العامة محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة حسين العايب، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري.

وتطرق الاجتماع، إلى ضرورة متابعة الوضع الأمني في المنطقة الغربية عامة والساحل الغربي ومدينة الزاوية بشكل خاص، والتأكيد على آليات التنسيق بين مختلف الأجهزة ذات العلاقة، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المواطنين.

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