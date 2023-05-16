الكبير يبحث مع هورندال عودة الشركات البريطانية للمساهمة في إعادة الإعمار

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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، مع السفيرة البريطانية كارولين هورندال عودة الشركات البريطانية والمساهمة في إعادة الإعمار.

وتطرق الاجتماع الذي عقد في مقر المركزي في طرابلس بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة سايمون فيلد إلى التشاور مع صندوق النقد الدولي.

وناقش الكبير وهورندال تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية وجهود المصرف المركزي في الرفع من قُدرات المصارف التجارية.

كما استعرض اللقاء استمرار التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية، وتشجيع دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد.