ليبيا الان

الكبير يبحث مع هورندال عودة الشركات البريطانية للمساهمة في إعادة الإعمار

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، مع السفيرة البريطانية كارولين هورندال عودة الشركات البريطانية والمساهمة في إعادة الإعمار.

وتطرق الاجتماع الذي عقد في مقر المركزي في طرابلس بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة سايمون فيلد إلى التشاور مع صندوق النقد الدولي.

وناقش الكبير وهورندال تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية وجهود المصرف المركزي في الرفع من قُدرات المصارف التجارية.

كما استعرض اللقاء استمرار التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية، وتشجيع دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك