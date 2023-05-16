المنقوش تبحث مع وزير الخارجية الكويتي آخر التطورات على الساحة العربية والدولية

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، والوفد المرافق لها صباح اليوم، مع وزير خارجية دولة الكويت سالم عبدالله جابر الصباح.

وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية الكويتي على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مجدداً دعم بلاده لكل الجهود المبذولة التي تعزز الاستقرار في ليبيا بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار.

من جانبه، أشادت المنقوش بدور الكويت الداعمة لليبيا وشعبها عبر مواقفها في مختلف المحافل العربية والدولية.

وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية وأهمية التنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز فرص الاستقرار والسلام خاصة في الظروف التي تمر بها المنطقة.