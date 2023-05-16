الطبلقي عن مصير باشاآغا: تغيير رئيس الحكومة أمر مطروح وطبيعي

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي،عقد البرلمان لجلسة تشاورية أمس الإثنين؛لمناقشة عدة محاور ومنها محاسبة حكومة فتحي باشاآغا.

الطبلقي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” ،قالت :”ناقشنا في الجلسة مواعيد عقد الجلسات وضرورة تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس، وآلية اتخاذ القرارات”.

وأشارت إلى أن النواب الحاضرين أكدوا على ضرورة أن تكون القرارات من داخل قاعة المجلس.

وبشأن مصير باشاآغا، أوضحت الطبلقي قائلةً:”ستناقش جلسة غد الثلاثاء وضع الحكومة الحالية برئاسة فتحي باشاغا، وسنحسم آلية محاسبتها”.

وأشارت إلى أن تغيير رئيس الحكومة أمر مطروح وطبيعي سواء باستبداله أو تكليف أحد الوزراء بتسيير الحكومة.

الطبلقي نوهت في ختام حديثها إلى أن إبقاء الحكومة برئاسة باشاآغا كما هي عليه، أمر وارد أيضا.