“أبوزريبة”يناقش ملفي الأمن وَالمُصالحة الوطنية مع مشايخ الزواية

الوطن | رصد

ناقش وَزير الداخلية اللواء “عصام أبوزريبة“ مع مشايخ الزاوية بِالمنطقة الشرقية سيّر العمل الأمني فِي البلاد، وَأبرز المشاكل وَالعراقيلالتي تُواجه العَمل الأمني، وَوضع الحلول لهذه المعوقات بِما يساهم فِي تقدِّيم أفضل الخدمات الأمنية للمُواطنين.

كمَا تمَّ خلال اللقاء مُناقشة العديد مِن القضايا، أبرزها المصالحة الوطنية وَوحدة ليبيا وَسيادتها، وَعددًا مِن المسائل المُتعلقة بِتأمين تقدِّيمالخدمات للأهالي وَتوفير الأمن وَالأمان، وَتقدّيم الحلول وَالتدابير التي يجب أنّ يتعاون بِها الجميع للقضاء على الأعمال الإرهابية وَالأساليبالتي تؤدي إلى انتشارها.

كمَا أثنى المشايخ على دعم معالي وَزير الداخلية فِي مُحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وَمُكافحة المُخدرات وَالظواهر السلبية بِالمنطقة.

وَثمّن “أبوزريبة“أهمية الدور الاجتماعي وَالوطني وَالديني الذي يقوم به المشايخ والوجهاء فِي توعية أبنائهم وَتحذيرهم مِن كافة أنواعالجريمة للحفاظ على أرواحهم، وتبيان مخاطر الإرهاب وَمُراقبة أبنائهم كلٌ في منطقته.