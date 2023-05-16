نجلاء المنقوش تشيد بدور الكويت الداعم لليبيا بالمحافل الدولية

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، والوفد المرافق لها اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم عبدالله جابر الصباح.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن الوزيران بحثا آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية وأهمية التنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز فرص الاستقرار والسلام خاصة في الظروف التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن وزير الخارجية الكويتي أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مجدداً دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة التي تعزز الاستقرار في ليبيا بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار.

وأشادت نجلاء المنقوش، خلال اللقاء بدور دولة الكويت الشقيقة الداعمة لليبيا وشعبها عبر مواقفها في مختلف المحافل العربية والدولية.

وعقب اللقاء، زارت نجلاء المنقوش متحف قصر السلام ودار الآثار الإسلامية بالعاصمة الكويتية، مشيدة بدور الكويت في المحافظة على الهوية الإسلامية والتراث الإنساني ومعربة عن سعادتها وإعجابها بما تجسده من قيم إنسانية خالدة.

وتجري وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، جولة بالدول العربية شملت حتى الان البحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت، قُبيل انعقاد القمة العربية بمدينة جدة، بهدف تنسيق ودعم الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي خاصة في السودان، بالإضافة إلى حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والحفاظ على الاجماع العربي الداعم لاستقرار ليبيا.

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