الشركسي: تحركات المبعوث الأممي الحالية “عشوائية”

قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي:” لن يكون هناك انتخابات رئاسية هذا العام وكل ما يقال بشأنها للاستهلاك الإعلامي فقط”.

وأضاف الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ستجري الانتخابات بداية العام القادم في حال قام المبعوث الأممي بتغيير استراتجيته بشكل واضح، وقام بتعديل خطته الحالية، فتحركات المبعوث الحالية هي تحركات عشوائية”.

وأكد أن رهن العملية السياسية غير المؤطرة بمدد زمنية للنواب والدولة لن ينتج إلاّ الفشل، والانتقال للبدائل تحتاج خطة زمنية واضحة”.

ولفت إلى أن الإبهام الذي يدور حول العملية السياسية التي يقودها المبعوث ليست أبداً من قبيل الغموض البناء، بل هو أداة لإفشال أي أمل للانتخابات قريبة”.