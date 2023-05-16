عقب إيقاف باشاغا..المشري: مجلس النواب يستمر في عبثه السياسي

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انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، قيام مجلس النواب بإيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا واعتبره عبث سياسي.

وقال المشري في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر” :”يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي”.

وتابع :”مجلس النواب حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بدون التشاور مع مجلس الدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة الأمر الذي جعل هذه الحكومة تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب”.

وأضاف المشري :”مجلس النواب كلف فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، هاهو الآن يصدر قرارا بإيقافه بطريقة أقل ما قد يقال عنها أنها مريبة”.

ودعا رئيس المجلس :”مجلس النواب إلى الالتفات لمصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية”.

وصوّت، مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق، ويكلف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، حسب ما صرح به المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق: ” مجلس النواب يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة السيد ” فتحي باشاغا ” وإحالته للتحقيق وتكليف السيد وزير المالية الدكتور “أسامة حماد ” بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية”.