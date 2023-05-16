الإرهاب في ليبيا… تاريخٌ حافل بالإجرام والاغتيالات

أخبار ليبيا

عمِلت التنظيمات الإرهابي في ليبيا -داعش- على أضعاف سفوف الرأي العام، وكبّح جماحه الذي رفض وجودهم منذ اللحظة الأولى؛ وذلك عبر انتهاجِ أسلوب التصفيات والقتل والذبح، وبالتأكيد التفجيّر.

حيثُ قامتْ الجماعات الإرهابية في ليبيا على اغتيال عددٍ من القيادات العسكرية، والضُباط، وعناصر الأمن، والمحامين والقُضاة، والنشطاء المدنيين والصحافيين، بل وحتى المدنيين.

مع حلول الذكر الـ 9 عملية الكرامة، ساعة الصفر للحرب على الإرهاب، دعونا نستذكر سويًا، أبرز الشخصيات المناضلة، التي اغتالتها أيادي الغدر..

البداية من عام 2011، عامُ الثورة.. ففي الثامن والعشرين من يوليو عام 2011، اغتالت أيادي الغدر اللواء عبد الفتاح يونس -رئيس الأركان العامة، وفي الحادي عشر من شهر ديسمبر عام 2012 شهدتْ مدينة بنغازي الهجوم وتفجير القنصلية الأمريكية ومقتل السفير الأمريكي.

وفي العاشر من أغسطس من ذات العام.. اغتيل العميد محمد هدية الفيتوري – آمر التسليح بالجيش.

أما في الثامن من شهر يونيو عام 2014، اغتالت التنظيمات الإرهابية العقيد إبراهيم السنوسي – مدير المخابرات العامة في بنغازي

كما طالتْ عمليات التصفيات العميد ركن طيار أحمد المسماري – قاعدة بنينا الجوي، وذلك في الثامن عشر من سبتمبر عام 2014.

وفي السابع والشعرين من شهر مايو، من عام 2014.. اغتالت الأيادي السوداء الصحافي مفتاح بوزيد.

لم تسلمّ النساء من عمليات التصفية التي انتهجتها الجماعات الإرهابية المتطرفة، ففي الربع والعشرين من يونيو عام 2014، اغتالت الجماعات الإرهابية المحامية والناشطة الحقوقية بوقعيقيص، التي أصيبتْ بـ 11 رصاصة استقرت إحداها في الرأس مُباشرة، كما تعرضت لعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم.

قائمة الاعتداء على الشخصيات البارزة الرافضة للتنظيمات الإرهابية قلبًا وقالبًا -تطول- ولا يمكن حصرها في بضعةٍ أسطر، ولكن ما عاشتهُ وعايشته ليبيا من الانتهاكات الجسيمة التي انتهجها الإرهاب -قبل عملية الكرامة- سيظل عالقًا في أذهانِ سكانها ما دام الدمُ يجري في عروقهم.

وتأتي الذكرى التاسعة لعملية الكرامة التي انطلقت في 16 من مايو عام 2014، في ظل أوضاعٍ أمنية مستقرة تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية، وسط انتشارٍ واسعٍ للجيش على الحدود الليبية، وتكاثف حركة عناصر الأمن داخل المدن لفرض الأمن والأمان.

ويظل الجيش الليبي جاهزًا ومستعدًا للدفاع عن حدود الوطن وأمنه وسلامه.