الدبيبة يدعو الألمان إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جدّد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، دعم بلاده للجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات الرئاسية وفق قوانين عادلة ونزيهة، على حد قوله.

جاء ذلك خلال لقائة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، فبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، بحث للطرفان آليات تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي سياقٍ ذي صلة، دعا الدبيبة، نائب وزير خارجية هولندا، بول هاوتس، إلى ضرورة تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وفقًا لرؤية الحكومة التي تضع خدمة المواطنين أولوية في شتى المجالات، حسب ما ذكر مكتب رئيس الحكومة.

كما شدد الدبيبة على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وهولندا، وتحفيز الشركات الهولندية للشراكة مع القطاع الخاص الليبي، وتوسيع نشاطها في السوق الليبي.