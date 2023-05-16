السلاك: واشنطن تراهن على فشل لجنة 6+6

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، إن واشنطن لديها أجندة مختلفة عن المسار الذي تسلكه لجنة (6 + 6).

وأضاف السلاك “لا أبالغ إن قلت إنها (واشنطن) تراهن على فشل اللجنة في التوصل إلى التفاهمات المشتركة المطلوبة، لإنجاز القاعدة القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، وتتماهى معها في ذلك البعثة الأممية بقيادة باتيلي”.

وأكد أن اللجنة المشتركة “مطالبة بتجاوز الخلافات الضيقة والمصالح الفئوية واستشعار المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها وإنجاز هذا الاستحقاق الحيوي، وغلق الباب أمام سيناريوهات أخرى”.

ويرى السلاك أن واشنطن “تحاول الإمساك بجميع خيوط اللعبة بيدها، بيد أن المتغيرات الدولية والإقليمية الأخيرة تصعب من ذلك كثيرا، إذ لم تعد الولايات المتحدة كما كانت في السابق، وتواجه أخطار وتحديات كبيرة في مختلف أنحاء العالم، لا سيما مناطق نفوذها التي تغلغلت فيها واستحوذت عليها، مستغلة غياب القطب السوفيتي في تلك المرحلة”.