مديرية أمن بنغازي تلقي القبض على 4 أشخاص بحالة سكر

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن تمكن قسم التحريات العامة من القبض على أربعة أشخاص من مروجى مادة الحشيش المخدرة والخمور المحلية وبحوزتهم قطعة كبيرة الحجم من مادة الحشيش المخدرة (قورزة) وقنينات بها خمور محلية الصنع.

وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن أربعة أشخاص يقومون بالإتجار بالمواد المخدرة وكذلك الخمور المحلية الصنع ويستخدمون في ترويجهم للمخدرات مركبتين آليتين معتمات بالكامل الأولى نوع تيوتا سيكويا والثانية نوع كيا سيدونا بمنطقة المساكن .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالتأكيد على صحة المعلومات الواردة وضبط الأشخاص سالفي الذكر .حيث تم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة المساكن .

وتم مشاهدة الأشخاص سالفي الذكر وكانو في حالة سكر ظاهر وعلى الفور تم ضبطهم وضُبط بحوزتهم قطعة كبيرة الحجم من مادة الحشيش المُخدرة (قورزة) وعدد سبع قطع من مادة الحشيش وعدد أربع قنينات سعة نصف لتر بها خمور محلية الصنع وتم الإنتقال بهم إلى القسم .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأولي يُدعى ع.م.أ من مواليد 1995 والثاني يُدعى أ.م.ح من مواليد 1992 والثالث يُدعى م.ج.ح من مواليد 1993 والرابع يُدعى ن.س.ع من مواليد 1985 ,وإعترفوا جميعهم بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة والخمور وتم إحالتهم إلى النيابة العامة..