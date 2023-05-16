بالصور.. مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل ضبط 5 أشخاص

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن تمكن مركز شرطة رأس إعبيدة من ضبط خمسة أشخاص قامو بسرقة مبلغ مالي وقدره 9500 دينار من منزل مواطن.

إستجابة لشكوى مواطن تقدم بها لمركز شرطة رأس إعبيدة ضد مجهول قام بسرقة مبلغ مالي من منزله الواقع في دائرة إختصاص المركز .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد إمحمد إبريك المغربي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين حيث تم تكليف أعضاء وحدة المعلومات والتوثيق وأعضاء التحريات بالمركز بالبحث والتحري عن المطلوبين .

وتم خروجهم إلى مكان الواقعة لجمع المعلومات وأسفرت جهودهم عن التوصل لتحديد هوية الفاعلين وهم اربعة أشخاص مُشتبه بهم حيث أفادت التحريات بخروجهم على متن مركبة آلية نوع لانوس اللون أخضر واثناء تجوال أعضاء التحريات تم مشاهدة المركبة سالفة الذكر وتم ضبطها وعلى متنها خمسة أشخاص .

وبتفتيش المركبة إحترازيا تم العثور على المبلغ المسروق داخل المركبة وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم إعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة…