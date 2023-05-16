أعضاء من البرلمان يشاركون في القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شارك عددٌ من أعضاء مجلس النواب في أعمال القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية.

البرلمان؛ أوضح في منشورٍ أن القمة عقدت على هامش الجلسة العادية الـ2 من الدورة التشريعية السادسة بمقر البرلمان الأفريقي في ميدراند بجنوب أفريقيا تحت عنوان «الانتقال العادل والسلس وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا استجابة لتطلعات التنمية الأفريقية والواقع الاقتصادي».

ومن بين الأعضاء المشاركون يوسف الفاخري، وسالم قنان، وصالح قلمة، كماحضر الفعالية السفير الليبي وأعضاء السلك الدبلوماسي بجنوب أفريقيا ومندوبون عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

ووفقَ بيان البرلمان، تهدفُ هذه القمة إلى تحديد جدول أعمال أفريقي مشترك في عملية التقييم العالمي، والتحضير لاجتماع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لمؤتمر الأطراف، بحسب البيان.

كما تهدف القمة إلى زيادة التكيف والعمل المناخي بقيادة محلية وبناء القدرات وزيادة الوعي وتبادل وجهات النظر والتنسيق بين البرلمانيين في تنفيذ السياسات المحددة، بالإضافة إلى توفير الدعم البرلماني والتدقيق في إجراءات وسياسات تغير المناخ.

وفي عام 2022.. أكذذ الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق؛ انتخاب النائب والعضو في البرلمان الأفريقي، يوسف الفاخري، نائبًا لرئيس مجموعة شمال أفريقيا، خلال الدورة الرابعة للبرلمان الأفريقي المنعقدة في مدينة ميدراند جنوب أفريقيا، وفقَ منشورٍ سابق.