زليتن.. القبض على متهم في واقعة خـطـف منذ عام 2015

أفادت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن تمكن البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن من القاء القبض على شخص مطلوب على ذمة واقعة خطف .

وبالتفاصيل ورد لقسم البحث الجنائي زليتن أمر قبض صادر من نيابة زليتن الجزئية بشأن ضبط شخص متهم في واقعة خطف أحد المواطنين عام 2015 وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وعلى الفور قام رئيس قسم البحث الجنائي المكلف بتشكيل فريق من أعضاء التحري للبحث والتحري لضبط الجاني .

وأسفرت الجهود عن ضبط شخص يدعى “ع.خ.هـ” مواليد 1982 ؛ وبالاستدلال معه اعترف بارتكابه لواقعة الخطف وابتزاز والد المخطوف بمبلغ مالي وقدره 700 الف دينار .

واتخذت الاجراءات القانونية حياله وأحيل مقبوضاً عليه إلى النيابة العامة.