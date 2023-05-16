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زليتن.. القبض على متهم في واقعة خـطـف منذ عام 2015

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن تمكن البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن من القاء القبض على شخص مطلوب على ذمة واقعة خطف .

وبالتفاصيل ورد لقسم البحث الجنائي زليتن أمر قبض صادر من نيابة زليتن الجزئية بشأن ضبط شخص متهم في واقعة خطف أحد المواطنين عام 2015 وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وعلى الفور قام رئيس قسم البحث الجنائي المكلف بتشكيل فريق من أعضاء التحري للبحث والتحري لضبط الجاني .

وأسفرت الجهود عن ضبط شخص يدعى “ع.خ.هـ” مواليد 1982 ؛ وبالاستدلال معه اعترف بارتكابه لواقعة الخطف وابتزاز والد المخطوف بمبلغ مالي وقدره 700 الف دينار .

واتخذت الاجراءات القانونية حياله وأحيل مقبوضاً عليه إلى النيابة العامة.

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