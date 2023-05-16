الوطنية للنفط: زلاف ليبيا تطلق المرحلة الثانية من مشروع تدريب 60 فني من أبناء الجنوب

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، أن زلاف ليبيا تطلق المرحلة الثانية من مشروع تدريب 60 فني من أبناء الجنوب.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذه الدورة تأتي ضمن سياسة التنمية المستدامة التي تنتهجها المؤسسة وشركاتها.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط أن الدورات في تخصصات، التشغيل، واللحام، والصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وأضافت المؤسسة ان الدورة تشمل كذلك تخصصات الكهرباء والطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، والميكانيكا والخراطة.