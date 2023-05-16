عقيلة صالح يطلع على استعداد مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اطَلع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح؛ على آخر استعدادت المفوضية لإجراء الانتخابات خلال العام الحاليّ.

البرلمان أفاد في منشورٍ عبر منصته الرسمية أن الطرفان ناقشا سير عمل المفوضية، و تحضيراتها للاستحقاقات الانتخابية، فور استلامها القوانين من اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، وفقَ المنشور.

وفي سياقٍ منفصل، بحث المستشار صالح، مع رئيس مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية، محمد الصيد ووفدٍ من هولندا؛ الرؤية الاستراتيجية التي لدى المركز لحلحلة الأزمة الليبية، حسب ما جاء في منشور البرلمان عبر منصته الرسمية.