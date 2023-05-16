الوطنية للنفط: أكثر من مليار دولار حصيلة مبيعات المنتجات النفطية في أبريل

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كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية لشهر أبريل 2023.

وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن حصيلة مبيعات النفط الخام بلغت مليار و540 مليونًا و72 ألفًا و815 دولارًا.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط، أن حصيلة مبيعات الغاز والمكثفات بلغت 84 مليونًا و333 ألفًا و666 دولارًا،

وأشارت المؤسسة أن حصيلة مبيعات المنتجات النفطية بلغت 96 مليونًا و61 ألفًا و354 دولارًا.، والبتروكيماويات 654 ألفًا و146 دولارًا

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن المبلغ الإجمالي حصيلة مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية لشهر أبريل بلغت أكثر من مليار و686 مليون دولار.