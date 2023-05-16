السنوسي : الوقت لا يسمح بالانتخابات وانا جاهز للقيادة في ليبيا

قال ولي العهد الأمير محمد رضا السنوسي إنّ الوقت الآن لا يسمح بإجراء الانتخابات في ليبيا، طالما استمرت التوترات والصراع على المال والسلطة

وأوضح الأمير السنوسي خلال مقابلة مع صحيفة «الإنديندينتي» الإسبانية أنّ ليبيا تعد اليوم يعدّ غابة، وأنّه لا خيار آخر إلا أن يتقدم لقيادتها، وأنّ لديه الطاقة لتولي هذه المهمة.

وذكر الأمير السنوسي أنّ الشعب الليبي منح السياسيين الحاليين فرصة لـ 12 عاما، وأنّ اليوم الشعب لا يرى أي ثمار على الأرض، ولذا عليهم أن يرحلوا، بحسب تعبيره.

وأضاف الأمير السنوسي أنّه سيكون من الطبيعي بعد أن تستقر أوضاع ليبيا، بالعودة إلى الشرعية والملكية الدستورية، وتعود أيضا للعب الدور الإيجابي الذي يناسب أهميتها وإمكانياتها ووضعها الإقليمي.

وتابع ولي العهد الأمير محمد رضا السنوسي أنّ معمر القذافي هو شخص سيئ، ولكن إنّ هذا الأمر أصبح من الماضي، ويجب السعي الآن إلى الوحدة.