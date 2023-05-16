المنفي يبحث مع الدبيبة والحداد سُبل فرض الأمن في مدينة الزاوية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة – وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة، فريق أول ركن، محمد الحداد، سير الأوضاع الأمنية في عددٍ من المدن والمناطق، بكا في ذلك مدينة الزاوية.

وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس جهاز المخابرات العامة، فريق حسين العايب، ووزير الداخلية المكلف، لواء عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، لواء لطفي الحراري؛ الاطلاع على الأوضاع الأمنية المنطقة الغربية والساحل الغربي ومدينة الزاوية.

وبحسب ما نقلهُ المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أكد الحضور على ضرورة وضعِ آليات للانسيق بين مختلف الأجهزة ذات العلاقة، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المواطنين، وفقَ منشور الرئاسي.

وفي وقتٍ سابق، بجث النائب في المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع نائب وزير خارجية مملكة هولندا.

آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبدوره شدّد اللافي على دور هولندا في دعم استقرار ليبيا من خلال الدفع بمشروع المصالحة الوطنية، باعتبارها عضوًا في مجموعة العمل المعنية بالقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان المنبثقة عن مؤتمر برلين، حسب ما جاء في نص المنشور.