عمليةُ الكرامة، ساعة الصفر للحرب على الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خـاص

في الـ 16 من مايو عام 2014.. أعلن المشير خليفة حفتر انطلاق عملية الكرامة للحرب على الإرهاب، تلك المعملية التي خلَصت ليبيا من عباءتها السوداء، منفذًا خُططا إستراتيجية وتحليلية للقضاء على الإرهاب، مؤكدًا افتقار التنظيمات الإرهابية للشجاعة والمواجهة، واعتمادها أساليب التفخيخ والتفجير لأنها لم تقوى على القتال المباشر.

وعلى الرغم من اختلاف الموازين، خلال الفترة الأولى من عملية الكرامة ضد الإرهاب، حيثُ كان الجيش الوطني يعاني من شُح الأسلحة، ولم يكن بحوزته إلا عدد بسيط من الأسلحة الخفيفة، بينما كان يمتلك داعش أسلحة ثقيلة ومدفعية وقذائف ومتفجرات وسيارات مدرعة، وعلى الرغم من قوة أسلحتهم إلا أنهم كانوا جُبناء، وعديمي المبادئ، بينما كان الجيشُ الوطني يرابط في المحاور القتالية بكل شجاعة وبسالة، معلنين حربًا ضروسًا ضد التنظيمات الإرهابية.

يومًا بعد يوم.. أثبتت عملية الكرامة هدفها الجلّي والواضح في تطهير ليبيا والمنطقة بالكامل من الجماعات الإرهابية المتطرفة، وحظيت بدعمٍ محليّ من مشايخ القبائل والمواطنين، وإقليميًا من دول الجوار الليبي، ومن ثمّ دول العالم أجمّع.

ولا شكّ بأن الجماعات الإرهابية، أكدتْ من خلال حربها الجبانة -مثل ما وصفها المحاربون لوكالة اخبار ليبيا 24- أنّها تفتقر إلى المواجهة والقتال المُباشر، معتمدة على التفخيخ والتفجير وزراعة الألغام، لأنها لا تمتلك عزيمة للقتال والمواجهة، كما أنهم غير قادرين على المحاربة إلا في الظلام الدامس.. خلف الراجمات والمدفعية؛ لأنهم جُبناء.

الجيش الوطني لم يحارب الإرهابيين الذي يحملون الجنسية الليبية -المغررّ بهم- بل حارب الإرهابيين من جنسيات مُختلفة، مثل المصرية والسودانية والتونسية والجزائرية، وأكبر دليل هو القبض على الإرهابي “العشماوي” في درنة.

وخلال المعارك، وتحقيق الانتصارات، أثبت الجيش الوطني أنه وبفضل قيادته الحكيمة، وعزيمة وشجاعة رجاله استطاع تحقيق النصر المؤزر، حيثُ اعتمد الجيش الوطني على وضع الخُطط ودراسة أرض المعركة بدقة متناهية، بينما أثبت العدو أنه كان غشيمًا وجبانًا.. إذ حاول داعش مرارًا وتكرارًا الهروب والاحتماء ضمن بيوت الأهالي؛ حتى لا نتمكن من القضاء عليه، ولكن بفضل تعاون أهالي المنطقة ومساندتهم لنا يدًا بيد، تمكن من دحرهم دون وقوع خسائر كبيرة، بالطبع مثلما أكد المحاربون الأبطال لوكالتنا من خلال قصص الإرهاب في ليبيا.

وعلى الرغم من تشدق الجماعات الإرهابية، وادعاهم العقيدة الإسلامية، وتكبيراتهم، إلا أنهم اتخذوا من بيوت الله – المساجد، محاور للقتال واتخذوا منها أوكارًا، والتاريخ يوثق ذلك ويشهد.

ومع حلول الذكرى التاسعة لمعركة الكرامة التي انطلقت في عام 2014.. يمكننا القول بأن الجيش الوطني الليبي، استطاع تخليص ليبيا، والمنطقة من براثن الإرهاب، وقطع شريانه، وهو ما ظهر جليًا عند ضبطه وقبضه وقتله لعددٍ من قادة التنظيمات الإرهابية بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم، وتسليمهم إلى سلطات بلدانهم المختصة بمحاسبتهم.