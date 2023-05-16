ضوء أممي أخضر لترشُّح نجل القذافي لخوض السباق الرئاسي

غداة إعلان سيف الإسلام، نجل الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي، أن قضاة محكمة سبها بجنوب البلاد رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن ضد قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية، أكد مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، أنه «لا يجب استثناء أي مرشح بالانتخابات».

وجاء «الضوء الأخضر» من باتيلي، تعليقاً على سعي سيف الإسلام لخوض السباق الرئاسي، خلال استقباله وفداً من وجهاء وناشطي منطق جنوب ليبيا، للاستماع إلى تطلعاتهم من عملية المصالحة الوطنية، ومطالبهم بإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي قادته.

وجدد المبعوث تأكيد دعم الأمم المتحدة المستمر والكامل لعملية مصالحة وطنية شاملة، مشدداً على حاجة ليبيا إلى «المضي قُدماً نحو مستقبل سلمي، حيث يمكن لجميع الليبيين الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من موارد بلادهم الوفيرة».

وكان نجل القذافي قد ذكر الأحد الماضي، عبر «تويتر» أن «المحامين غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 79 لسنة 2021 القاضي بإدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشّح لخوض الانتخابات».