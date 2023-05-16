| بليحق يكشف أسباب إيقاف فتحي باشاغا

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2023/05/17 على الساعة 00:39

: كشف المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أسباب قرار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بإيقاف رئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا.

وقال بليحق في تصريحات لقناة “الغد” الإخبارية، إن “مجلس النواب منح الثقة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا بناءً على تعهدات تقدم بها، وبرنامج عمل للحكومة، وأهداف كان من المفترض تحقيق ولو الحد الأدنى منها وفقا لبرنامج عمل الحكومة التي مُنحت فترة زمنية لا بأس بها من أجل تحقيق هذا الحد الأدنى الذي تعهدت به”.

وأوضح أن على رأس تلك التعهدات، ما وعد به رئيس الحكومة بشأن دخول طرابلس وقيام الحكومة بمباشرة عملها من هناك وهذا الأمر لم يحدث.

وتابع بليحق: “أيضا مسألة إيقاف رئيس الحكومة لم تكن وليدة جلسة اليوم، وإنما كانت هناك أصوات منذ فترة وفي أكثر من جلسة طالبت بإيقافه، وكان هناك امتعاض واعتراض على عدم تحقيق الحكومة لأي وجود على أرض الواقع سواء على المستوى الخدمي أو السياسي، وكانت هناك انتقادات بأن الحكومة لم ترتقِ ولو للحد الأدنى من الطموحات التي كانت مرجوة منها بالرغم من أنها ورئيسها عندما قدما هذا البرنامج وتلك التعهدات كانا على علم تام بالظروف التي ستواجههما والتي كانت قائمة منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا”.

إقالة باشاغا

في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن مجلس النواب إقالة رئيس الحكومة المكلفة، فتحي باشاغا، وتكليف وزير المالية، أسامة حماد، بمهام رئيس الوزراء، وذلك خلال تصويت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة وإحالته للتحقيق.

وجاء ذلك بعد أن كلّف فتحي باشاغا، نائبه، علي القطراني، بمهام رئاسة الحكومة، بكامل الصلاحيات، بعد خلافات استمرت أسابيع بين رئيس الحكومة والكتل النيابية داخل مجلس النواب على خلفية أمور متعلقة بصرف مبالغ مالية لبلديات غرب ليبيا، كونها لا تتبع حكومته، إنما تتبع حكومة عبد الحميد الدبيبة.

في حين يرى بعض النواب وجود ملاحظات على عمل حكومة باشاغا، وفشل رئيسها في الإيفاء بتعهدها بالدخول إلى العاصمة طرابلس، ليكون رئيسًا للحكومة والسيطرة على كامل الرقعة الجغرافية للبلاد.