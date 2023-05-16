أبوزريبة: يجب تعزيز التعاون في مجالات الأمن والسلامة وتبادل المعلومات الأمنية

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبو زريبة مع مدير الإدارة العامة للتخطيط الأمني، اللواء ونيس الشكري، سبل تعزيز الثقة وتحسين الخدمات.

وناقش الطرفان الأوضاع الأمنية وَالسياسة بالبلاد، وخطط عمل الوزارة لمواجهة المخاطر الأمنية المحتملة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية في مجال الأمن والسلامة، وتبادل المعلومات الأمنية والتجارب الناجحة.

كما بحثا آلية تَطوير قدرات الأجهزة الأمنية؛ لِتَحقيق أفضل النتائج وَتحسين مستوى الأمن العَام وَتعزيز ثقة المُواطنين فِي الجهاز الأمني.