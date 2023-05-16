| باتيلي يجدد دعم البعثة الأممية لعملية المصالحة الوطنية في ليبيا

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2023/05/17 على الساعة 00:29

: جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعم عملية المصالحة الوطنية على النحو الذي يضطلع به المجلس الرئاسي بمساندة من الاتحاد الأفريقي، بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية علي “فيسبوك”.

جاء ذلك خلال استقبال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أمس، سفراء وممثلي عدد من الدول الأفريقية المعتمدين في طرابلس، وقال: “أطلعتهم على أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وتبادلنا الآراء حول التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد والمنطقة”.

وأضاف باتيلي “أكدنا خلال الاجتماع مع السفراء الأفارقة أهمية تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لتعزيز الأمن”، مشددين على “دعمنا الأطراف الفاعلة في ليبيا، لإجراء انتخابات حرة وسلمية وشاملة”.

كما استقبل باتيلي في اليوم نفسه، وفداً من وجهاء وناشطي المنطقة الجنوبية، واستمع إلى تطلعاتهم من عملية المصالحة الوطنية، ومطالبهم بإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي قادته”، حسب تغريدة على حسابه الرسمي علي “تويتر”.

كما جدّد باتيلي دعم البعثة لعملية المصالحة الوطنية على النحو الذي يضطلع به المجلس الرئاسي بمساندة من الاتحاد الأفريقي.