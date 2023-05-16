أوحيدة: لجنة الرقابة على الأجهزة الرقابية سجلت عدة نقاط سلبية على باشاغا

الوطن| رصد

أكد عضو مجلس النواب الليبي النائب جبريل أوحيدة، أن لجنة الرقابة على الأجهزة الرقابية ذكرت الكثير من الاخفاقات والتجاوزات والنقاط السلبية المسجلة على رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

وأوضح عضو مجلس النواب في مقابلة تلفزيونية أن رئيس مجلس الوزراء لا يعمل بعقلية جماعية وليس لديه اجتماعات ولا قرارات من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن قرارته فردية ومخالفة للقوانين وصرفه للأموال جاء بدون وجه حق ورقابة.

واضاف أوحيدة أن هناك مليار دينار صرف خارج ابواب الاحقية ” للميزانية ” من خلال تشكيل لجان ازمة وطوارىء بالمخالفه، ولم تستفيد اغلب المناطق الليبية من هذه الاموال التي صرفت من قبل هذه اللجان، معتبرا ان هذه النقاط جزء مما اطلع علية مجلس النواب.

وبين البرلماني أن أعضاء مجلس النواب طلبو في السابق استدعاء الحكومة لكن رئاسة المجلس غضت النظر عن ذلك وحتى الدعوة لم توجه للحكومة، لذلك وصل بهم الأمر إلى عقد اجتماعات خارج المجلس للتسائل عن المشكلة وانتهاء الأمر بأن تكلف لجنة الرقابة لتجميع النقاط ومناقشتها.

وقال أوحيدة إنه بعد مناقشة جدول اعمال المجلس وتم التوصل إلى إيقاف رئيس الحكومه بعد التواصل مع مختلف الوزارات وتأكيدهم على انهم لم يمارسو دورهم كوزارات أو كمجلس وزراء وأنما القرارات كانت تتخذ من قبل رئيس الحكومة بصفة فردية.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي قرر بأغلبية الأصوات، تكليف وزير المالية أسامة حماد بمهام رئيس الحكومة، التي اتخذت من سرت مقرا لها تجنبا لدخول العاصمة التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.

وعلى أثر ذلك تم إيقاف رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشأغا من منصبه وإحالته إلى التحقيق، هذه الخطوة جاءت بعد فشله في تحقيق ما التزمت به الحكومة، وعلى رأس ذلك دخول العاصمة طرابلس.