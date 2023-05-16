بليحق: لم نحجب الثقة عن باشاغا ويمكن أن يباشر مهامه في هذه الحالة

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن مجلس النواب لم يحجب الثقة عن رئيس الحكومة المُكلف فتحي باشاغا ولم تتم إقالته مثلما يتم تداوله في وسائل الإعلام.

وأضاف بليحق أن ما حصل هو إيقافه عن مباشرة مهامه إلى حين الانتهاء من التحقيق معه من قبل لجنة من النواب حول اتهامات بإهدار المال العام وفي صورة ثبوت عدم مسؤوليته يمكن أن يعود لمباشرة مهامه.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أن النواب أبدوا منذ فترة استياءهم من أداء حكومة باشاغا وإخفاقها في الوعود التي قطعتها عند التصويت عليها، وهي بالكاد تكون موجودة على كل المستويات السياسية والخدميّة.

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