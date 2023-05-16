| المشري: قرار إيقاف باشاغا من مجلس النواب جرى بطريقة مريبة

|

2023/05/16 على الساعة 23:29

: وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، انتقادًا لاذعًا إلى قرار مجلس النواب، وذلك تعليقًا على تصويته بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق.

وقال المشري عبر حسابه علي “تويتر”، إن مجلس النواب يستمر بعبثه السياسي، مشيرًا إلى أن قرار إيقاف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا جرى بطريقة مريبة.

وأضاف رئيس المجلس الأعلي للدولة، أن مجلس النواب في السابق قام بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وأنه لم يعتمد الميزانية للدولة، مما جعلها تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب، بحسب تعبيره. وتابع المشري أن المجلس قام في السابق بتكليف فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة.

ودعا المشري مجلس النواب إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة.

كما شدد على أن الحكومة المصغرة ستكون لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية.

وصوّت مجلس النواب بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على إيقاف رئيس الحكومة المكلف من المجلس فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المال.

وأمس الاثنين، نشرت صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، على مواقع التواصل، خطابا من فتحي باشاغا موجها إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، والذي جاء نصه: “نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير مهام مجلس الوزراء في الحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء”.