| “نوفا”: اجتماع للجنة “6+6” نهاية الأسبوع الجاري في المغرب

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2023/05/17 على الساعة 03:03

: تجتمع اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا (6 + 6)، المكونة من نواب من مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، في نهاية الأسبوع الجاري في المغرب، حسبما أفادت مصادر ليبية لوكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وعقدت اللجنة المشتركة أول اجتماع لها في 5 أبريل في مقر مجلس النواب بمدينة طرابلس، فيما عُقد اجتماع ثان في ليبيا في أوائل مايو.

وقال الناطق الرسمي لمجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن الاجتماع الأخير شهد “تقاربا في وجهات النظر بين أعضاء لجنة القوانين الانتخابية”، مضيفا أنه “تم الاتفاق أيضا على آلية عمل” للجنة.