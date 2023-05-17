الكبير: أمريكا وضعت استراتجية سياسية واضحة تجاه الملف الليبي

الوطن| رصد

رأى المحلل السياسي، وسام الكبير، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تضع استراتيجية سياسية واضحة تجاه الملف الليبي بعد حرب أوكرانيا ضمن ما يعرف بالاستراتيجية العشرية، والهدف الحقيقي هو وضع حد للتمدد وانتشار روسيا في أفريقيا.

وأشار الكبير في تصريح رصده موقع “الوطن”، إلى أنه “وفق الاستراتيجية الأمريكية الجديدة فإن إخراج فاغنر من ليبيا ووقف انتشارها في دول أفريقيا سيتطلب حكومة منتخبة قوية مع توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى إنشاء قوة عسكرية مشتركة لتأمين وحماية الحدود الجنوبية التي تحد دول: النيجر وتشاد والسودان”، بحسب قوله.

وتابع: “الخطة الأمريكية الآن في المرحلة التمهيدية وانطلاقتها الحقيقية ستكون بحكومة منتخبة موحدة ومؤسسة عسكرية تخضع لهذه الحكومة وكل ما يحدث الآن من لقاءات وتشاور هو جزء من التحضير لمرحلة قادمة”.