أبوجناح يشارك في أعمال مؤتمر ليبيا الدولي لطب الأطفال

انطلقت أمس الثلاثاء فاعليات اليوم الأول لمؤتمر ليبيا الدولي لطب الأطفال، الذي ينظمه مستشفى الأطفال التعليمي بطرابلس، خلال الفترة من الخامس عشر وحتى الثامن عشر من مايو الجاري، بمشاركة الجمعية الليبية لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري.

وافتتح الفعاليات نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، الذي أكد أهمية تنفيذ الأنشطة العلمية الهادفة، لدورها في دعم الحركة البحثية وتوفير حاضنة للباحثين والمتخصصين. ».

وبحسب بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على “فيسبوك”، يهدف المؤتمر إلى إعداد الكوادر المهنية المتخصصة، وتوفير سبل وآليات إطلاع الكادر الطبي على المدارس العلمية العالمية، وآخر المستجدات في مجال طب الأطفال.

وتضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة وحلقات نقاش بمشاركة المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات القطاع العام والخاص، فضلًا عن العديد من الفعاليات التي من خلالها ستتم مناقشة المشاكل والصعوبات، ووضع الحلول لها.