خارجية إيطاليا: نحن بحاجة إلى استراتيجية أوروبية للهجرة من أفريقيا

الوطن| رصد

شدّد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، على الحاجة إلى استراتيجية أوروبية خاصة بالهجرة لأفريقيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، قبل المشاركة في طاولة الحوار فانفيتللي الجارية اليوم بمتحف ويرلد في روتردام، إن إيطاليا تناقش مع جميع الحلفاء الأوروبيين لأننا نعتقد أن استراتيجية الهجرة تتضمن استراتيجية في إفريقيا.

وأشار إلى أن “إيطاليا ليست كافية لمواجهة حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة. نرى كيف يزداد الوضع سوءًا يومًا بعد يوم ، ونرى السودان ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن الممرات الخضراء”، مضيفا: “لا يمكننا أن نسمح للدول الإفريقية بعدم وجود قمح وحبوب في الأشهر المقبلة لأن هذا من شأنه أن يتسبب في أزمة هجرة من شأنها أن تزيد من الاشتباكات في السودان”.

وكشف أن “الهولنديون يعانون من مشكلة المهاجرين الذين ينتقلون داخل الاتحاد الأوروبي، ونحن نعاني المهاجرين الذين يأتون من الخارج ولهذا نعتقد أنه يجب علينا العمل معًا”.