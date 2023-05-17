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لنقي يطلق تحذيراً بشأن التراب الليبي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي الثلاثاء، من انقسام ليبيا إلى دولتين أو أكثر إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات.

وقال لنقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: ”أنا أرى أن ليبيا تقترب من النظام الكونفدرالي”.

وتابع قائلا: ”دولة في برقة و تشمل جزء من فزان،، ودولة في طرابلس وتشمل جزء من فزان”.

وأضاف: ”إن لم نتمكن من إرجاع ليبيا لوحدتها الترابية والسياسية والأمنية سنواجه قيام دولتين أو أكثر على تراب الوطن”.

كما أشار عضو مجلس الدولة إلى أن التفاهمات والتنازلات بين قطبي السلطة مطلوب لبقاء ليبيا موحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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