| المنقوش المنقوش تشيد بدور الكويت الداعم لليبيا وشعبها

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2023/05/16 على الساعة 22:57

: أشادت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بدور دولة الكويت الشقيقة الداعمة لليبيا وشعبها، وذلك من خلال مواقفها في مختلف المحافل العربية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش والوفد المرافق لها، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وذلك في اليوم الثاني من زيارتها الرسمية للدولة الخليجية، وفق بيان لوزارة الخارجية علي “فيسبوك”.

وقال بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن وزير الخارجية الكويتي أكد خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين الشقيقين، مجددًا دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة التي تعزز من الاستقرار في ليبيا، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار، وكذلك جهود دولة الكويت لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية وأهمية التنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز فرص الاستقرار والسلام، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.

وأشار البيان إلى أن المنقوش زارت عقب لقائها مع وزير الخارجية الكويتي متحف قصر السلام ودار الآثار الإسلامية في العاصمة الكويتية، وأشادت بدور الكويت في المحافظة على الهوية الإسلامية والتراث الإنساني، معربة عن سعادتها وإعجابها بهذه القيمة الإنسانية الخالدة.

يشار إلي أن المنقوش وصلت والوفد المرافق لها، مساء أمس الإثنين، إلي الكويت قادمة من سلطنة عمان، في جولة خليجية شملت أيضًا كلًا من البحرين وقطر، قبل أيام من انعقاد القمة العربية المرتقبة في مدينة جدة السعودية يوم 19 مايو الجاري.